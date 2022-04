Sessions “Surf & Lunch” par Médoc Waterman Club

Sessions “Surf & Lunch” par Médoc Waterman Club, 2 mai 2022, . Sessions “Surf & Lunch” par Médoc Waterman Club

2022-05-02 – 2022-05-02 EUR 95 15 sessions / Lundi & Vendredi / 12h00-14h00

Le médoc waterman club t’accueille avec ta lunch box, pour une session surf décontractée, suivie d’un lunch time convivial autour d’une thématique culture surf. Services : Casier/vestiaire/Douche/frigo/ Planche/ Combinaison Tu débutes ? Un moniteur diplômé te guide dans ton évolution. 15 sessions / Lundi & Vendredi / 12h00-14h00

Le médoc waterman club t’accueille avec ta lunch box, pour une session surf décontractée, suivie d’un lunch time convivial autour d’une thématique culture surf. Services : Casier/vestiaire/Douche/frigo/ Planche/ Combinaison Tu débutes ? Un moniteur diplômé te guide dans ton évolution. +33 6 12 58 20 35 15 sessions / Lundi & Vendredi / 12h00-14h00

Le médoc waterman club t’accueille avec ta lunch box, pour une session surf décontractée, suivie d’un lunch time convivial autour d’une thématique culture surf. Services : Casier/vestiaire/Douche/frigo/ Planche/ Combinaison Tu débutes ? Un moniteur diplômé te guide dans ton évolution. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville