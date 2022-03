Sessions “Potager en famille” à la ferme pégagogique La Petite Bray’tagne Blacourt Blacourt Catégories d’évènement: Blacourt

Blacourt Oise Blacourt 6 La ferme La Petite Bray’tagne propose des sessions spéciales “Potager en famille”

“Vivons et partageons le plaisir de voir nos propres légumes sortir de terre puis de les déguster” 3 matinées seront consacrées à la pratique du potager avec pour la dernière session un pique-nique commun confectionné à partir de la cueillette de ce qui aura été cultivé.

Le tarif est de 6€ par personne (gratuit pour les moins de 3 ans). La durée est de 1h30. Théorie + pratique ! Les dates sont les suivantes : dimanche 24 avril, dimanche 29 mai et dimanche 26 juin de 10h à 12h. Si inscription aux deux premières sessions, la dernière session est offerte !

contact@lapetitebraytagne.com +33 6 79 24 14 74 https://www.lapetitebraytagne.com/

