Sessions familiales d’été Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Catégories d’évènement: Cotignac

Var

Sessions familiales d’été Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, 10 juillet 2022, Cotignac. Sessions familiales d’été

du dimanche 10 juillet au dimanche 21 août à Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

Une semaine, souvent inoubliable, qui allie prière, enseignement, sacrements, repas, veillées, détente… Les sessions se déroulent tout l’été, du dimanche au dimanche. Chaque matin, le frère prédicateur donne un temps d’enseignement aux parents. Les enfants, pendant ce temps, vivent une animation spirituelle proposée par les frères et sœurs de Saint-Jean. Les plus jeunes (en-dessous de 4 ou 5 ans) sont pris en charge par des bénévoles. L’après-midi, place à la détente en famille ! Après le dîner, les parents bénéficient encore d’un temps d’échange-enseignement avec le frère prédicateur et une veillée est proposée aux enfants (sketch, nuit d’adoration, réponses aux questions, louange). [**Remplir le formulaire en ligne**](https://nd-de-graces.com/sinscrire-a-une-session-familiale/) [**Informations pratiques**](https://nd-de-graces.com/wp-content/uploads/2022/02/Fiche-renseignements-pratiques-SF22.pdf) Parlez-en autour de vous en diffusant : ### [**l’affiche**](https://nd-de-graces.com/wp-content/uploads/2022/02/session-familiales.jpg) Pour tout renseignement complémentaire : [[foyer@nd-de-graces.com](mailto:foyer@nd-de-graces.com)](mailto:foyer@nd-de-graces.com) 07 75 21 84 49

Sur inscription

Donnez une dimension spirituelle à vos vacances familiales en vous ressourçant auprès de la Sainte Famille. Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-10T16:00:00 2022-07-10T23:59:00;2022-07-11T00:00:00 2022-07-11T23:59:00;2022-07-12T00:00:00 2022-07-12T23:59:00;2022-07-13T00:00:00 2022-07-13T23:59:00;2022-07-14T00:00:00 2022-07-14T23:59:00;2022-07-15T00:00:00 2022-07-15T23:59:00;2022-07-16T00:00:00 2022-07-16T23:59:00;2022-07-17T00:00:00 2022-07-17T10:00:00;2022-07-17T16:00:00 2022-07-17T23:59:00;2022-07-18T00:00:00 2022-07-18T23:59:00;2022-07-19T00:00:00 2022-07-19T23:59:00;2022-07-20T00:00:00 2022-07-20T23:59:00;2022-07-21T00:00:00 2022-07-21T23:59:00;2022-07-22T00:00:00 2022-07-22T23:59:00;2022-07-23T00:00:00 2022-07-23T23:59:00;2022-07-24T00:00:00 2022-07-24T10:00:00;2022-07-24T16:00:00 2022-07-24T23:59:00;2022-07-25T00:00:00 2022-07-25T23:59:00;2022-07-26T00:00:00 2022-07-26T23:59:00;2022-07-27T00:00:00 2022-07-27T23:59:00;2022-07-28T00:00:00 2022-07-28T23:59:00;2022-07-29T00:00:00 2022-07-29T23:59:00;2022-07-30T00:00:00 2022-07-30T23:59:00;2022-07-31T00:00:00 2022-07-31T10:00:00;2022-07-31T16:00:00 2022-07-31T23:59:00;2022-08-01T00:00:00 2022-08-01T23:59:00;2022-08-02T00:00:00 2022-08-02T23:59:00;2022-08-03T00:00:00 2022-08-03T23:59:00;2022-08-04T00:00:00 2022-08-04T23:59:00;2022-08-05T00:00:00 2022-08-05T23:59:00;2022-08-06T00:00:00 2022-08-06T23:59:00;2022-08-07T00:00:00 2022-08-07T10:00:00;2022-08-07T16:00:00 2022-08-07T23:59:00;2022-08-08T00:00:00 2022-08-08T23:59:00;2022-08-09T00:00:00 2022-08-09T23:59:00;2022-08-10T00:00:00 2022-08-10T23:59:00;2022-08-11T00:00:00 2022-08-11T23:59:00;2022-08-12T00:00:00 2022-08-12T23:59:00;2022-08-13T00:00:00 2022-08-13T23:59:00;2022-08-14T00:00:00 2022-08-14T10:00:00;2022-08-14T16:00:00 2022-08-14T23:59:00;2022-08-15T00:00:00 2022-08-15T23:59:00;2022-08-16T00:00:00 2022-08-16T23:59:00;2022-08-17T00:00:00 2022-08-17T23:59:00;2022-08-18T00:00:00 2022-08-18T23:59:00;2022-08-19T00:00:00 2022-08-19T23:59:00;2022-08-20T00:00:00 2022-08-20T23:59:00;2022-08-21T00:00:00 2022-08-21T10:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cotignac, Var Autres Lieu Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Adresse Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Ville Cotignac lieuville Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Departement Var

Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cotignac/

Sessions familiales d’été Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces 2022-07-10 was last modified: by Sessions familiales d’été Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces 10 juillet 2022 Cotignac Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac

Cotignac Var