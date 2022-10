Sessions et stages de E-foil sur la Rance Plouër-sur-Rance Plouër-sur-Rance Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Plouër-sur-Rance

Sessions et stages de E-foil sur la Rance Plouër-sur-Rance, 25 octobre 2022, Plouër-sur-Rance. Sessions et stages de E-foil sur la Rance

Cale de Plouër Chill in Rance D61 Plouër-sur-Rance Ctes-d’Armor Chill in Rance Cale de Plouër

2022-10-25 – 2022-11-04

Chill in Rance Cale de Plouër

Plouër-sur-Rance

Ctes-d’Armor Plouër-sur-Rance Découvrez de nouvelles sensations de glisse en E-foil Spécialement conçu pour les primo-pratiquants et néophytes, ce support de glisse innovant et respectueux de l’environnement vous donnera des sensations de vol dès les premiers essais. Réservez 1 session d’1h30 à la date de votre choix et profitez des conseils de riders expérimentés pour progresser rapidement en location accompagnée. Payez directement en ligne sur notre plateforme sécurisée. Sur place, vous n’aurez plus qu’à profiter. – Session e-foil solo ou duo à partir de 75€ / pers

– Stages de e-foil 3 sessions solo ou duo à partir de 200€ / pers

Du mardi au dimanche. 3 créneaux par jour : 10h-11h30, 14h-15h30 et 17h-18h30

Offre spéciale vacances de la Toussaint : annulation gratuite jusqu’à une heure avant le début du cours. +33 7 67 97 64 92 https://chill-in-rance.com/efoil/ Chill in Rance Cale de Plouër Plouër-sur-Rance

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, Plouër-sur-Rance Autres Lieu Plouër-sur-Rance D61 Adresse Plouër-sur-Rance Ctes-d'Armor Chill in Rance Cale de Plouër Ville Plouër-sur-Rance lieuville Chill in Rance Cale de Plouër Plouër-sur-Rance Departement Ctes-d'Armor

Plouër-sur-Rance D61 Plouër-sur-Rance Ctes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouer-sur-rance/

Sessions et stages de E-foil sur la Rance Plouër-sur-Rance 2022-10-25 was last modified: by Sessions et stages de E-foil sur la Rance Plouër-sur-Rance Plouër-sur-Rance D61 25 octobre 2022 Cale de Plouër Chill in Rance D61 Plouër-sur-Rance Ctes-d'Armor Ctes-d'Armor plouër sur rance

Plouër-sur-Rance Ctes-d'Armor