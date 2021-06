Pantin Maison de l'emploi Pantin Pantin, Seine-Saint-Denis SESSIONS DE RECRUTEMENT PREPARATEUR DE COMMANDES/CARISTE/LOGITIQUE/BTP Maison de l’emploi Pantin Pantin Catégories d’évènement: Pantin

Maison de l’emploi Pantin, le mardi 29 juin à 09:30

### SESSIONS DE RECRUTEMENT PREPARATEUR DE COMMANDES/CARISTE/LOGITIQUE/BTP ### Dans le cadre du mois du CACES, SESSIONS DE RECRUTEMENT : ### **Mardi 29/06 à 9h30** **Groupe Leader** • Préparateur de commandes (Titulaire CACES 1 + minimum expérience) • Cariste **Proman Onsite** • Préparateur de commandes **SIAE – Logistique et BTP** • ARES • Vif Transport et Logistique • Lemon’Aide • Pro Emploi _Toutes les infos et fiches de poste ?_ [_**[http://bit.ly/moisducaces-pantin](http://bit.ly/moisducaces-pantin)**_](http://bit.ly/moisducaces-pantin) _Pour les candidatures : envoyer CV avec le nom du poste + entreprises_ _à_ [_**[mde.pantin@est-ensemble.fr](mde.pantin@est-ensemble.fr)**_](mde.pantin@est-ensemble.fr) **Après validation de la candidature, vous serez invité pour un entretien la Maison de l’emploi à Pantin.** Pour tout renseignement : 01 83 74 56 30.

Session de recrutement dans le cadre du mois du CACES Maison de l’emploi Pantin 7 rue de la liberté 93500 Pantin Pantin Seine-Saint-Denis

