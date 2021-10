Seignosse Seignosse Landes, Seignosse Sessions culturelles #8 – Stand up, rester debout et parler Seignosse Seignosse Catégories d’évènement: Landes

Seignosse

Sessions culturelles #8 – Stand up, rester debout et parler Seignosse, 6 mai 2022, Seignosse. Sessions culturelles #8 – Stand up, rester debout et parler 2022-05-06 20:00:00 – 2022-05-06 Le Tube Les Bourdaines Avenue des Arènes

Seignosse Landes Sessions culturelles #8 : Théâtre

Stand up, rester debout et parler.

Compagnie Les guêpes rouges Vendredi 6 mai à 20h.

Le Tube Les Bourdaines, Seignosse Océan.

Public : 10 ans et + Théâtre de la parole et de la relation, empruntant au meeting politique, au témoignage éclairé, à l’orateur et bien sûr au comique. Ici, la question politique, sociale, raciale et sexuelle est au centre du spectacle. Sans concession à la facilité, ni à une langue paresseuse, cette création est envisagée comme un véritable exercice scénique. Tarifs :

– Adulte : 12€

– De 12 à 17 ans : 8€

– Moins de 12 ans : 5€

– Détenteur du Pass Jeunes Seignosse : 5€ Billetterie :

– en ligne : billetterie.seignosse.fr

– sur place 30 min avant le début du spectacle (espèces/chèque) A l’issue du spectacle, le public est invité à partager un moment d’échange avec les artistes.

