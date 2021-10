Sessions culturelles #2 – Les plaisirs du vin Seignosse, 26 novembre 2021, Seignosse.

Sessions culturelles #2 – Les plaisirs du vin 2021-11-26 20:00:00 – 2021-11-26

Seignosse Landes

Sessions culturelles #2 : Théâtre

Les plaisirs du vin, Théâtre des Lumières.

Vendredi 26 novembre à 20h.

Pôle sportif & culturel / salle de réception, Seignosse Bourg.

Public : 6 ans et +

Une comédie gourmande de Gérard Levoyer sur une idée originale d’Aurélia Bartolomé, dans l’esprit de la Commedia dellArte.

Un spectacle qui loue les plaisirs de la table et du vin de façon ludique et chaleureuse et valorise ces épicuriens des 17ème et 18ème siècles qui écrivirent et chantèrent les plaisirs de la chair.

Tarifs :

– Adulte : 12€

– De 12 à 17 ans : 8€

– Moins de 12 ans : 5€

– Détenteur du Pass Jeunes Seignosse : 5€

Billetterie :

– en ligne : billetterie.seignosse.fr

– sur place 30 min avant le début du spectacle (espèces/chèque)

A l’issue du spectacle, le public est invité à partager un moment d’échange avec les artistes.

Organisé par la Ville de Seignosse.

Cie Theatre des Lumieres

