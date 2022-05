Sessions culturelles #10 -Entre Cour et Jardin Seignosse, 10 juin 2022, Seignosse.

Seignosse Landes

Sessions culturelles #10 : Théâtre Entre Cour et Jardin, par les Baladins d’Aquitaine. Vendredi 10 juin à 20h. Salle de réception du Pôle sportif & culturel, Seignosse Bourg. Public : 12 ans et + Trois comédiens se retrouvent autour d’un verre après le décès d’un des leurs. Et si, pour lui rendre hommage, ils organisaient une soirée de théâtre ? Aussitôt leurs esprits s’évadent et convoquent Molière, La Fontaine, Rostand, Rimbaud, Prévert, Guitry… offrant aux spectateurs de célèbres fables, des poèmes et des anecdotes. Ainsi leur spectacle se crée sous les yeux des spectateurs complices, dans une ambiance intimiste et épicurienne. Tarifs – Adulte : 12€ – De 12 à 17 ans : 8€ – Moins de 12 ans : 5€ – Pass Jeunes Seignosse : 5€ Billetterie : – en ligne : billetterie.seignosse.fr – sur place 30 min avant le début du spectacle (espèces/chèque) Organisé par la Ville de Seignosse.

+33 5 58 49 89 89

