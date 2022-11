Sessions Clown – Excursion en Ludie avec Ludor Citrik Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Lors de ces rencontres tantôt avec Ludor Citrik, tantôt avec Cédric Paga, nous générerons des perspectives inattendues, nous solliciterons la possibilité de s’entreinfluencer. Toutes ces relations entre les parties en présence tisseront la toile de fond du processus de création d’un spectacle vivant, hypervivant.



Les sessions sont des espaces de convivialité, de découverte et de pratiques artistiques partagées : pratiques scéniques, danse, théâtre, vidéo, son, écriture, dessin, photographie…



Elles sont ouvertes à tous. Aucune compétence préalable n’est requise si ce n’est le désir de venir rencontrer l’artiste, la compagnie ou l’équipe artistique dans le temps de sa résidence de recherche ou de création au 3 bis f. Ludor Citrik, clown en résidence au 3 bis f, propose quatre sessions, quatre rendez-vous, comme une invitation au voyage, un court-circuit dans une zone d’autonomie de l’imaginaire. reservation@3bisf.com +33 4 42 16 17 75 https://www.3bisf.com/programme/sessions/excursions-en-ludie 3 bis f, lieu d’arts contemporains 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence

