2022-12-07 – 2022-12-07 EUR 0 Vous souhaitez renforcer vos pratiques pour développer votre projet associatif ?

Vous avez envie de rencontrer d’autres associations du territoire ?

Participez aux Sessions Bénévoles.

Des réunions d’information collectives pour échanger et partager sur des sujets quotidien de la vie associative.

Gratuites et ouvertes à toutes les assos du Médoc sur inscription.

dernière mise à jour : 2022-11-08

