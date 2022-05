Sessions 14 – Restitution d’ateliers Théâtre d’Orléans, 3 mai 2022, Orléans.

Théâtre d’Orléans, le mardi 3 mai à 20:00

**Cette saison, la Scène nationale d’Orléans collabore avec l’Institut Régional pour Jeunes Sourds « Raymond-Barberot » et le Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Orléans afin d’offrir à leurs élèves l’opportunité de travailler avec un artiste durant l’année scolaire.** _______________________ Durant plusieurs mois, l’atelier Fréquences sensorielles a permis à un groupe de jeunes de l’Institut Régional pour Jeunes Sourds « Raymond-Barberot » de découvrir et tester leur perception de la musique et des ondes sonores à travers le corps. Avec [l’artiste Ctrl-Z](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/rub-59.html?article=2463), ils ont identifié les modes de perceptions sensorielles alternatifs de la musique et plus particulièrement les basses fréquences, un des éléments fondamental de la musique électronique. En effet, c’est par elles que le mouvement, la danse, voire la transe, se crée. Cette partie basse du spectre audible est souvent à l’origine de vrombissement et de mouvements vibratoires importants qui se propagent aussi bien dans l’air que dans les objets. À l’aide d’outils spécialement développés pour eux, le groupe a eu l’occasion d’expérimenter ce pan de la musique actuelle. Ils interpréteront en live leurs productions sonores avec pour toile de fond leurs créations visuelles, elles aussi, projetées en live. − _**Fréquences sensorielles**_ Encadrement Grégory Grabowski, éducateur Spécialisé, et Nathalie Monteil, coordinatrice du Service de suite Participants groupe d’adolescents de l’Institut Régional pour Jeunes Sourds _______________________ Le projet En aparté a été initié en lien avec les spectacles _En aparté #1_ et [_En aparté #2_](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/en-apart-59.html?article=2427). L’Ensemble Cairn, le Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Orléans et notre structure ont proposé aux élèves de musique de chambre d’explorer et d’écouter une musique qui s’interroge et qui, d’une certaine manière interroge le monde. Ce projet a aussi été l’occasion de concevoir et composer avec les artistes lors de moments de rencontres et d’échanges, donnant ainsi à cette musique une place toute particulière. Les compositeurs Julien Malaussena et Florent Caron Darras ont naturellement été sollicités pour une création de 2 pièces courtes à destination des élèves permettant ainsi aux étudiants de familiariser à un répertoire musical différent de ce qu’ils peuvent connaître et ont l’habitude de jouer. − **_En aparté_** Encadrement Jean-Renaud Lhotte, enseignant de musique de chambre Participants Élèves de musique de chambre du Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Orléans _______________________ **Sessions 14** **Mardi 3 mai** 20h − Salle Touchard Gratuit [sur réservation](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/sessions-59.html?article=2545) Durée 1h

Gratuit sur réservation ;

Contemporaine ou actuelle, les jeunes s’emparent de la musique pour une nouvelle expérience à partager.

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret



