Le weekend du 12 au 14 novembre au Sanctuaire Diocésain Notre-Dame du Chêne. Une autre médecine est possible _Pour une médecine au service de la personne._ **Contenu du weekend :** L’enjeu de la santé sur l’épanouissement de la personne et de la société est grand et les pistes dans l’encyclique Laudato si’ ne manquent pas. Et pourtant la question de la santé n’est pas encore à la une dans une démarche d’écologie intégrale. Dans cette session, il s’agira de discerner les critères d’une médecine qui (1) ne nuise pas; qui (2) prévienne les maladies, et qui (3) guérisse. Il s’agit d’acquérir une meilleure connaissance de ce qu’est le corps humain, le vivant et la personne que nous avons à soigner pour soigner avec plus d’intelligence et permettre un meilleur épanouissement des patients et des médecins et thérapeutes. Loin de vouloir opposer médecine classique et médecines alternatives, il s’agira d’étudier si certaines médecines sont contraires ou non à la méthode scientifique, à la foi ou à l’enseignement magistériel; ou bien si certaines médecines sont démoniaques. C’est quoi la “force vitale”, la vitalité, la force de guérison; quels sont les facteurs qui permettent une guérison, une vie plus épanouie? Cette recherche devrait permettre d’agir avec respect de la personne, de son environnement et cela permettra à la personne d’avancer dans sa vie d’homme. **Avec** frère Alain-Dominique: religieux et prêtre Dr. Jean-Baptiste le Sueur: médecin selon les canons de la médecine chinoise Dr. Patrick Theillier: médecin: nous regarderons des vidéos et pourrons échanger avec lui par internet Temps de réflexion et de recherche à partir des ouvrages du Dr Patrick Theillier et du p. Pascal Ide: Patrick Theillier: “Une autre médecine est possible. Mon guide pour une santé respectueuse de la création, de la vie et de la personne” publié chez Artège Pascal Ide: “Les médecines alternatives: des clés pour discerner” publié chez Artège **PROGRAMME :** Vendredi 12 novembre: Accueil à partir de 17h. 18h30: Messe pour ceux qui le désirent 19h30: Dîner 20h45: Enseignement introductif: grand enjeu du weekend. Samedi 13 novembre: 8h00-9h00: Petit déjeuner 9h30-11h00: Vidéo, enseignement et questions 11h30: Messe 12h30: Déjeuner (14h15-15h30: Rosaire à la Basilique) 16h30-18h00: Vidéo, enseignement et questions 18h00-19h00: Temps d’adoration et confessions 19h00: Vêpres 19h30: Dîner 20h45: Échange sur le thème: “Comment être artisans d’une mentalité intégrale en médecine?” (Nuit d’adoration pour ceux qui le désirent) Dimanche 14 novembre 8h00-9h00: Petit déjeuner 9h30-10h45: Enseignement et questions 11h00: Messe 12h45: Déjeuner 14h30-15h30: Enseignement conclusif Le Saint Sacrement restera exposé jusqu’à 17h. [https://www.notredameduchene.com/event/une-autre-medecine-est-possible/?start=1636723860&end=1636896660](https://www.notredameduchene.com/event/une-autre-medecine-est-possible/?start=1636723860&end=1636896660)

Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire 2 rue des Bleuets 72300 Vion Vion Sarthe



