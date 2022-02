Session Switch Bibliothèque Ulysse Étampes Catégories d’évènement: Essonne

**SESSION NINTENDO SWITCH** Mardi 1er mars 2022 à 14h30 à la Bibliothèque Ulysse. _Venez vous affronter entre amis ou en famille sur différents jeux de la console Switch. A vos manettes !_ Materiel prêté par la Médiathèque Départementale de l’Essonne. Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T14:30:00 2022-03-01T16:00:00

