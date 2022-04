Session stand up paddle Ailly-sur-Somme Ailly-sur-Somme Catégories d’évènement: Ailly-sur-Somme

Ailly-sur-Somme Somme Ailly-sur-Somme 20 20 La pratique du paddle vous tente ?

Vous n’avez pas de matériel ? La Maison du Tourisme Nièvre & Somme et la base nautique de Picquigny s’occupe de tout pour la seconde année consécutive ! Suivez Johann, responsable de la base nautique pour une après-midi d’initiation au stand up paddle, le samedi 23 juillet de 14h00 à 16h00. Au programme :

Rdv à 13h30 à la maison eclusière d’Ailly sur Somme (11 rue du pont, se garer au parking de la gare)

Départ de la Maison Eclusière d’Aiily-sur-Somme pour glisser (dans un premier temps… ) sur le canal de la Somme, en direction d’Amiens. Idéal pour une découverte tout en douceur… (nous avons bien dit dans un premier temps… ). Johann vous proposera plusieurs petits exercices, toujours ludique et sympa, comme des tests d’équilibre sur la planche par exemple. Vous descendrez ensuite en direction du barrage d’Ailly-sur-Somme, un petit exercice de portage de la planche sera nécessaire pour embarquer dans la Vieille Somme avec ses fameux remous (c’est à ce moment là que ça devient vraiment drôle ) Vous rejoindrez ensuite en fin de balade la confluence entre la “Vieille Somme ” et le “canal de la Somme”. Pas d’inquiétude vous aurez les explications le jour-même. La balade se terminera par une pause gourmande, composée de produits locaux. Cette initiation est ouverte à tous, même aux enfants. Seules conditions : savoir nager 25m et porter des chaussures fermées) Le tarif est de 20,00€ par personne comprenant le matériel, l’encadrement et la pause gourmande.

