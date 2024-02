Session ski virtuel Esplanade du Valentin Eaux-Bonnes, jeudi 29 février 2024.

Session ski virtuel Esplanade du Valentin Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Venez essayer le simulateur de ski grâce à un masque une expérience multidimensionnelle et immersive offrant une nouvelle manière de s’orienter, de se déplacer et de communiquer en plein air. Alliant sécurité et plaisir ce masque augmente la satisfaction du skieur.

Sur inscription à l’Ecole du ski français Esplanade du Valentin 0 0 EUR.



Début : 2024-02-29 17:30:00

fin : 2024-02-29 19:00:00

Esplanade du Valentin Ecole du Ski Français

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Session ski virtuel Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2024-02-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées