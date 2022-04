Session rafting Picquigny Picquigny Catégories d’évènement: Picquigny

Somme

Session rafting Picquigny, 9 juillet 2022, Picquigny. Session rafting Picquigny

2022-07-09 13:30:00 – 2022-07-09 15:00:00

Picquigny Somme Descendre les courants de la Vieille Somme à Picquigny avec vos amis… ça vous tente ? L’office de tourisme Nièvre & Somme et la base nautique de Picquigny vous propose pour la deuxième fois une session rafting !! Composez vous-même votre groupe d’amis et venez dévaler les courants accompagné de Johann, responsable de la base nautique, le samedi 9 juillet 2022 de 13h30 à 15h00. Vous pourrez être à 9 personnes maximum par rafting !

Cerise sur le gâteau… Nous avons deux rafting de réservé !

Composez votre groupe jusqu’à 18 personnes !

Si vous êtes moins, aucuns soucis, d’autres inscrits pourront se joindre à vous pour compléter le rafting et passer un super moment de glisse et de sensations fortes ! Au programme :

– RdV à l’office de tourisme à 13h00. (5 chemin de halage, Picquigny, se garer au parking de la gare)

– Johann vous fournira l’équipement nécessaire (pagaie, casque, gilet)

– La glisse commencera tout en douceur afin de vous familiariser au rafting, Johann vous proposera des petits jeux tout au long de la balade. On ne vous en dit pas plus… :)

– L’après-midi se terminera par une pause gourmande, préparé par l’office de tourisme, composée de produits locaux. Seules conditions de votre côté : savoir nager 25 mètres et porter des chaussures fermées. Le tarif est de 20,00€ par personne (comprenant l’équipement, l’encadrement et la pause gourmande)

Inscriptions obligatoire avant le 02 juillet auprès de l’office de tourisme Nièvre & Somme au 03.22.51.46.85 Descendre les courants de la Vieille Somme à Picquigny avec vos amis… ça vous tente ? L’office de tourisme Nièvre & Somme et la base nautique de Picquigny vous propose pour la deuxième fois une session rafting !! Composez vous-même votre groupe d’amis et venez dévaler les courants accompagné de Johann, responsable de la base nautique, le samedi 9 juillet 2022 de 13h30 à 15h00. Vous pourrez être à 9 personnes maximum par rafting !

Cerise sur le gâteau… Nous avons deux rafting de réservé !

Composez votre groupe jusqu’à 18 personnes !

Si vous êtes moins, aucuns soucis, d’autres inscrits pourront se joindre à vous pour compléter le rafting et passer un super moment de glisse et de sensations fortes ! Au programme :

– RdV à l’office de tourisme à 13h00. (5 chemin de halage, Picquigny, se garer au parking de la gare)

– Johann vous fournira l’équipement nécessaire (pagaie, casque, gilet)

– La glisse commencera tout en douceur afin de vous familiariser au rafting, Johann vous proposera des petits jeux tout au long de la balade. On ne vous en dit pas plus… :)

– L’après-midi se terminera par une pause gourmande, préparé par l’office de tourisme, composée de produits locaux. Seules conditions de votre côté : savoir nager 25 mètres et porter des chaussures fermées. Le tarif est de 20,00€ par personne (comprenant l’équipement, l’encadrement et la pause gourmande)

Inscriptions obligatoire avant le 02 juillet auprès de l’office de tourisme Nièvre & Somme au 03.22.51.46.85 officedetourisme@nievresomme.fr +33 3 22 51 46 85 https://www.nievresomme-tourisme.fr/planifier/agenda Descendre les courants de la Vieille Somme à Picquigny avec vos amis… ça vous tente ? L’office de tourisme Nièvre & Somme et la base nautique de Picquigny vous propose pour la deuxième fois une session rafting !! Composez vous-même votre groupe d’amis et venez dévaler les courants accompagné de Johann, responsable de la base nautique, le samedi 9 juillet 2022 de 13h30 à 15h00. Vous pourrez être à 9 personnes maximum par rafting !

Cerise sur le gâteau… Nous avons deux rafting de réservé !

Composez votre groupe jusqu’à 18 personnes !

Si vous êtes moins, aucuns soucis, d’autres inscrits pourront se joindre à vous pour compléter le rafting et passer un super moment de glisse et de sensations fortes ! Au programme :

– RdV à l’office de tourisme à 13h00. (5 chemin de halage, Picquigny, se garer au parking de la gare)

– Johann vous fournira l’équipement nécessaire (pagaie, casque, gilet)

– La glisse commencera tout en douceur afin de vous familiariser au rafting, Johann vous proposera des petits jeux tout au long de la balade. On ne vous en dit pas plus… :)

– L’après-midi se terminera par une pause gourmande, préparé par l’office de tourisme, composée de produits locaux. Seules conditions de votre côté : savoir nager 25 mètres et porter des chaussures fermées. Le tarif est de 20,00€ par personne (comprenant l’équipement, l’encadrement et la pause gourmande)

Inscriptions obligatoire avant le 02 juillet auprès de l’office de tourisme Nièvre & Somme au 03.22.51.46.85 ®NicolasBryant

Picquigny

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Picquigny, Somme Autres Lieu Picquigny Adresse Ville Picquigny lieuville Picquigny Departement Somme

Picquigny Picquigny Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/picquigny/

Session rafting Picquigny 2022-07-09 was last modified: by Session rafting Picquigny Picquigny 9 juillet 2022 Picquigny Somme

Picquigny Somme