du mercredi 24 août au mercredi 31 août à Corbara-Couvent Saint Dominique

**Du mercredi 24 au mercredi 31 août 2022** Le couvent saint Dominique a pour mission principale d’accueillir toute personne qui cherche Dieu, un sens à sa vie, qui désire découvrir la vie des frères de saint Jean en partageant leur temps de prière ou de vie fraternelle, ou qui cherche un temps de repos, de calme et de réflexion. Au cours de l’année nous organisons pour vous des retraites thématiques prêchées par les frères de saint Jean. Nous désirons partager avec vous notre spiritualité et vous aider à mieux aimer la Très Sainte Trinité à l’école de saint Jean. Nous vous invitons à partager nos temps de prière, de repas communautaire. Il est possible durant votre séjour de pouvoir profiter de balades et sorties aux environs du couvent pour profiter de la beauté de la Balagne.

Sur Inscription

“Maître où demeures-tu ?”, Père Louis-Marie Corbara-Couvent Saint Dominique 7 Route de Pigna, 20256 Corbara Corbara Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-24T00:00:00 2022-08-24T23:59:00;2022-08-25T00:00:00 2022-08-25T23:59:00;2022-08-26T00:00:00 2022-08-26T23:59:00;2022-08-27T00:00:00 2022-08-27T23:59:00;2022-08-28T00:00:00 2022-08-28T23:59:00;2022-08-29T00:00:00 2022-08-29T23:59:00;2022-08-30T00:00:00 2022-08-30T23:59:00;2022-08-31T00:00:00 2022-08-31T23:59:00

