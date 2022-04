Session musicale trad’ et bretonne Guillac Guillac Catégories d’évènement: Guillac

Morbihan

Session musicale trad’ et bretonne Guillac, 6 mai 2022, Guillac. Session musicale trad’ et bretonne Café de la Forge 1, rue du Rocher Guillac

2022-05-06 19:30:00 – 2022-05-06 Café de la Forge 1, rue du Rocher

Guillac Morbihan Venez jouer, chanter, danser ou simplement écouter de la musique bretonne et irlandaise dans une ambiance conviviale. A partir de 19h30 au Café de la Forge. Le rendez-vous mensuel des musiciens à ne pas manquer ! Venez jouer, chanter, danser ou simplement écouter de la musique bretonne et irlandaise dans une ambiance conviviale. A partir de 19h30 au Café de la Forge. Le rendez-vous mensuel des musiciens à ne pas manquer ! Café de la Forge 1, rue du Rocher Guillac

