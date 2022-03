Session live Radio activ’ – Maxwell Farrington Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Session live Radio activ' – Maxwell Farrington Saint-Brieuc, 3 mars 2022, Saint-Brieuc.

2022-03-03

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Radio Activ’ se délocalise à Bonjour Minuit une fois par mois pour sa session live et sa sélection d’artistes régionaux. La diffusion en direct avec une pause interview au milieu du live. MAXWELL FARRINGTON [crooner pop | Binic]

+33 2 96 01 51 40 https://bonjour-minuit.fr/

Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit Saint-Brieuc

