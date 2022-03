Session live Radio activ’ – Hache-paille Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Session live Radio activ’ – Hache-paille Saint-Brieuc, 7 avril 2022, Saint-Brieuc. Session live Radio activ’ – Hache-paille Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit Saint-Brieuc

2022-04-07 – 2022-04-07 Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Radio Activ’ se délocalise à Bonjour Minuit une fois par mois pour sa session live et sa sélection d’artistes régionaux. La diffusion en direct avec une pause interview au milieu du live. HACHE-PAILLE [rock | Finistère]

Hache-Paille est un trio rock tendance paranormale, apparu en 2020 sur les côtes finistériennes. Ceci n’est pas un broyeur à végétaux, mais comme son homonyme des campagnes, Hache-Paille rassemble efficacité et poésie au coeur d’un mécanisme minimaliste. +33 2 96 01 51 40 https://bonjour-minuit.fr/ Radio Activ’ se délocalise à Bonjour Minuit une fois par mois pour sa session live et sa sélection d’artistes régionaux. La diffusion en direct avec une pause interview au milieu du live. HACHE-PAILLE [rock | Finistère]

Hache-Paille est un trio rock tendance paranormale, apparu en 2020 sur les côtes finistériennes. Ceci n’est pas un broyeur à végétaux, mais comme son homonyme des campagnes, Hache-Paille rassemble efficacité et poésie au coeur d’un mécanisme minimaliste. Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit Ville Saint-Brieuc lieuville Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit Saint-Brieuc Departement Côtes d'Armor

Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brieuc/

Session live Radio activ’ – Hache-paille Saint-Brieuc 2022-04-07 was last modified: by Session live Radio activ’ – Hache-paille Saint-Brieuc Saint-Brieuc 7 avril 2022 Côtes-d’Armor saint-brieuc

Saint-Brieuc Côtes d'Armor