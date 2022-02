Session live Radio activ’ – EBEL ELEKTRIK Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Saint-Brieuc Radio Activ’ se délocalise à Bonjour Minuit une fois par mois pour sa session live et sa sélection d’artistes régionaux. La diffusion en direct avec une pause interview au milieu du live. EBEL ELEKTRIK [power rock | Bretagne]

Une énergie débordante, un son brut et puissant : comme son nom l’indique, Ebel Elektrik est un power trio à haut voltage dont les textes sont en breton. Lors des concerts, le trio déchaîne un rock explosif et organique dans lequel l’improvisation est reine. La langue bretonne, poétique, devient un véritable matériau sonore : certains y entendent du kobaïen, d’autres des incantations chamaniques. Bec’h de’i ! +33 2 96 01 51 40 https://bonjour-minuit.fr/ Radio Activ’ se délocalise à Bonjour Minuit une fois par mois pour sa session live et sa sélection d’artistes régionaux. La diffusion en direct avec une pause interview au milieu du live. EBEL ELEKTRIK [power rock | Bretagne]

