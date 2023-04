Session jeu en réalité virtuelle Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’Évènement: île de France

Session jeu en réalité virtuelle Médiathèque Françoise Sagan, 12 avril 2023, Paris. Le mercredi 12 avril 2023

de 17h00 à 19h00

.Public adolescents adultes. A partir de 13 ans. gratuit

Immergez-vous entièrement dans le jeu avec cette séance en réalité virtuelle ! Enfilez votre casque et partez à l’aventure pour quelques minutes magiques et inoubliables. La réalité virtuelle permet d’apporter une autre dimension au jeu vidéo, avec une immersion sans égale. C’est l’occasion de vivre une expérience inimitable et de plonger dans le jeu plus fort que jamais ! https://www.paris.fr/evenements/festival-numok-2023-30680 Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

