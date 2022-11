Session jardin | Faire avec, prendre soin, Stanislas Alaguillaume & Isabelle Jacquelin, 9 novembre 2022, .

Session jardin | Faire avec, prendre soin, Stanislas Alaguillaume & Isabelle Jacquelin



2022-11-09 14:00:00 – 2022-11-09 17:00:00

Ateliers jardinage participatifs.

Depuis l’automne 2020, la cour du 3 bis f est redevenue un jardin. Sous l’impulsion du duo de paysagistes Stanislas Alaguillaume et Isabelle Jacquelin, le projet repose sur une création collective conjuguée à leurs connaissances des jardins secs et paysages méditerranéens. Au fur et à mesure des ateliers, iels nous invitent à activer nos rêves pour cet espace commun. Tous deux collaborent régulièrement, notamment à l’École nationale du paysage ou au lycée des Calanques, au jardin des Migrations au Mucem à Marseille ou au Domaine du Rayol dans le Var.



Au 3 bis f, iels mettent avec nous le jardin en mouvement : il s’agit de cultiver la diversité des êtres vivants, de recréer un sol, de recomposer une biodiversité des espèces et des espaces.



Faire avec et prendre soin : tant pour le jardin que pour les jardinièr.e.s, communauté éclectique mêlant personnes hospitalisées ou en parcours de soin, soignant.e.s, habitant.e.s, artistes, citoyen.ne.s.



Un jardin qui relie, comme une invitation à ralentir, à se reconnecter avec la nature du jardin mais aussi à la nature qui est en nous. Un jardin d’interrelations entre soi et les autres, entre le végétal, le sol, le paysage.

