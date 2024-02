SESSION JAM CONTACT Lodève, lundi 4 mars 2024.

SESSION JAM CONTACT Lodève Hérault

La jam est un espace non guidé qui permet d’explorer l’improvisation en danse, le rapport à l’espace et à la gravité, au jeu et la présence à soi, à l’autre et au groupe.

10 Rue de la Sous-Préfecture

Lodève 34700 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04 10:00:00

fin : 2024-03-04 17:00:00



