Session irlandaise Tréguidel, 3 juin 2022, Tréguidel. Session irlandaise Le P’tit Bar du Contrevent 5, le Bourg Tréguidel

2022-06-03 18:00:00 – 2022-06-03 21:00:00 Le P’tit Bar du Contrevent 5, le Bourg

Tréguidel Côtes d’Armor Tréguidel Quelle joie de retrouver cette session de musique irlandaise, le premier vendredi de chaque mois, ouverte à tous les amateurs !

Buffet de bonnes choses préparées à la maison et avec amour par les bénévoles du Contrevent. Assiettes à prix libre. leptitbarprog@gozmail.bzh +33 2 96 52 17 03 http://lecontrevent.log.bzh/

Buffet de bonnes choses préparées à la maison et avec amour par les bénévoles du Contrevent. Assiettes à prix libre. Le P’tit Bar du Contrevent 5, le Bourg Tréguidel

