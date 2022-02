Session Irlandaise Auberge de Granier,Aime-la-Plagne (73)

Session Irlandaise Auberge de Granier,Aime-la-Plagne (73), 8 avril 2022, . Session Irlandaise

Auberge de Granier, Aime-la-Plagne (73), le vendredi 8 avril à 21:00

Polo et Séverine nous accueillent à l'[Auberge de Granier](http://aubergedegranier.free.fr) tous les seconds vendredis du mois à partir de 21h pour une session irlandaise conviviale et enjouée. Pour dîner dans ce cadre chaleureux, avant ou pendant la session, il est recommandé de réserver sa table au 06 63 44 96 42 ;-) Plus d’infos sur le site [www.folkmiouse.org](https://www.folkmiouse.org/evenements/56-session-irlandaise) *source : événement [Session Irlandaise](https://agendatrad.org/e/35393) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Consos et/ou repas à l’auberge

organisé par Folkmiouse Auberge de Granier,Aime-la-Plagne (73) Auberge de Granier, 73210 Aime-la-Plagne, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T21:00:00 2022-04-08T23:30:00

Détails Autres Lieu Auberge de Granier,Aime-la-Plagne (73) Adresse Auberge de Granier, 73210 Aime-la-Plagne, France lieuville Auberge de Granier,Aime-la-Plagne (73)

Auberge de Granier,Aime-la-Plagne (73) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//