Session irlandaise à la Codalie Passy Passy Catégories d’évènement: Passy

Yonne

Session irlandaise à la Codalie Passy, 17 mars 2022, Passy. Session irlandaise à la Codalie Restaurant La Codalie 5 Grande Rue Passy

2022-03-17 19:00:00 – 2022-03-17 21:00:00 Restaurant La Codalie 5 Grande Rue

Passy Yonne Passy EUR 0 0 Le restaurant La Codalie vous propose une session irlandaise, sur réservation si vous voulez dîner sur place. +33 3 86 83 81 82 https://www.la-codalie.fr/ Le restaurant La Codalie vous propose une session irlandaise, sur réservation si vous voulez dîner sur place. Restaurant La Codalie 5 Grande Rue Passy

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Passy, Yonne Autres Lieu Passy Adresse Restaurant La Codalie 5 Grande Rue Ville Passy lieuville Restaurant La Codalie 5 Grande Rue Passy Departement Yonne

Passy Passy Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/passy/

Session irlandaise à la Codalie Passy 2022-03-17 was last modified: by Session irlandaise à la Codalie Passy Passy 17 mars 2022 Passy Yonne

Passy Yonne