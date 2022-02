Session information création d’entreprise ! Espace Entreprises La Fabrique Albon Catégories d’évènement: Albon

Session information création d'entreprise !

le vendredi 11 mars à 09:00

**Vous souhaitez créer votre entreprise ou y réfléchissez ?** Cet atelier est fait pour vous ! Participez à notre session d’information, organisée en partenariat avec la CMA de la Drôme, pour préparer votre création d’entreprise et vous poser les bonnes questions : – Quand créer, comment et avec qui ? – Les principales étapes de la création d’entreprise – Ai-je le profil pour créer ? – Quelle est la réglementation ? – Comment savoir si mon projet est viable ? – A quelles aides ai-je droit et qui peut m’accompagner ? Un atelier gratuit, ouvert à tous, sur incription uniquement.

Entrée libre sur inscription

Un atelier pour préparer votre projet de création d’entreprise en amont. Espace Entreprises La Fabrique 1305 route de la Valloire 26140 ALBON Albon Drôme

2022-03-11T09:00:00 2022-03-11T11:00:00

