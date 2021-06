Session familiale N°2 Murat – Prieuré Sainte thérèse, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Murat.

Session familiale N°2

du dimanche 25 juillet au samedi 31 juillet à Murat – Prieuré Sainte thérèse

Les Sessions familiales sont ouvertes aux familles (enfants de tous âges) qui désirent donner une dimension spirituelle à leurs vacances tout en gardant la souplesse désirée. L’accueil des familles se fait en fin d’après-midi (à partir de 17h00) ; le dîner étant à 19h30. Vous êtes accueillis au cœur de notre prieuré ce qui vous permettra d’avoir un certain rythme, un certain silence et certaines règles de vies (qui vous seront précisées). Les repas (au moins la moitié) se prennent en silence (un silence familial !) avec une lecture. Nous proposons un repas avancé pour les petits enfants qui ne peuvent pas manger avec les grands (mais nous ne prenons pas en chargent les repas des bébés). Les familles sont logées dans des chambres (un lit double ou deux lits simples pour les parents). Nous essayons de placer les petits enfants dans des chambres à côté de celle des parents. Les plus grands enfants sont a priori dans les dortoirs. Nous proposons deux enseignements par jour pour les parents et les enfants (pas d’enseignement du soir pour les moins de 7 ans). Nous vous invitons aussi à nous aider à porter la vie commune de la maison en participant à des services (vaisselle, ménage, mise du couvert, prière du matin…) Nous prenons les enfants pour les enseignements par groupes, selon leurs âges. Nous organisons aussi une garderie pour les enfants de moins de 3 ans pendant l’enseignement du matin. L’après-midi est très libre (les familles peuvent s’organiser elles-mêmes). Nous proposons des balades, des visites… où les frères peuvent vous accompagner. Les balades sont faisables par tous. Nous prévoyons aussi une veillée adoration-confessions et une veillée festive qui clôt la session. Du dimanche 25 juillet 2021 à 17h00 au samedi 31 juillet à 14h00. Thème: « la vie chrétienne, un chemin d’initiation. Que signifie pour une famille devenir des “disciples de Jésus”?” (Prédicateur : Fr. Martin) Contact : [hotellerie.murat@gmail.com](mailto:hotellerie.murat@gmail.com) 04 71 20 19 69 Plus d’informations et inscriptions : [stjean-murat.com](https://www.stjean-murat.com/familles/sessions-familales/)

Sur inscription

Session pour les familles

Murat – Prieuré Sainte thérèse Prieuré Sainte Thérèse, 8, rue de l’ermitage 15300 Murat France Murat Cantal



2021-07-25T17:00:00 2021-07-25T23:59:00;2021-07-26T00:00:00 2021-07-26T23:59:00;2021-07-27T00:00:00 2021-07-27T23:59:00;2021-07-28T00:00:00 2021-07-28T23:59:00;2021-07-29T00:00:00 2021-07-29T23:59:00;2021-07-30T00:00:00 2021-07-30T23:59:00;2021-07-31T00:00:00 2021-07-31T14:00:00