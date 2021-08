Session d’information sur Erasmus+ jeunesse (action-clé 1) Bordeaux, 14 septembre 2021, Bordeaux.

La DRAJES Nouvelle Aquitaine et l’Agence Erasmus+ Jeunesse et sports organisent une journée dédiée au programme Erasmus+ jeunesse, **le mardi 14 septembre 2021 de 9h30 à 16h.** Cette journée sera centrée sur **l’action clé 1 du volet jeunesse**, et plus particulièrement les activités de participation à la vie démocratique et les nouvelles opportunités liées à l’accréditation. Ce temps d’échanges est prévu **en présentiel (30 participants maximum) à Bordeaux ou à proximité de Bordeaux** (toutefois, compte tenu de l’évolution de l’épidémie, nous nous laissons la possibilité de basculer cet évènement en ligne). [Inscriptions](https://framaforms.org/erasmus-jeunesse-ka1-14-septembre-2021-1626359133) (ouvertes jusqu’au 31 août). Le lieu et l’ordre du jour vous seront précisés début septembre, lors de la confirmation de votre inscription.

