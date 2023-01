Session d’information : les métiers de la synchronisation Sélestat, 13 février 2023, Sélestat .

2 Place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin

2023-02-13 19:00:00 – 2023-02-13 21:00:00

Bas-Rhin

Qu’est-ce que la synchronisation de la musique avec l’image ? Comment comprendre et appréhender le marché en identifiant les métiers de la synchronisation, du montage à la supervision, en passant par l’édition et la production ? Quelle est la différence entre les musiques originales et les représentations de catalogue ? Quel sont les statuts et contrats du compositeur et des interprètes (commande et enregistrement) ? Autant de questions que nous allons développer lors d’une discussion animée par Ludovic Schmitt (compositeur) autour de sa pratique et de ses différentes expériences (Canal +, Disney, France 2, France 4, Netflix, TF1, UGC…).

Session d’information sur le milieu musical

