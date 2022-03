Session d’information : la SACEM, mode d’emploi Sélestat, 25 avril 2022, Sélestat.

2022-04-25 19:00:00 – 2022-04-25 21:00:00

Sélestat Bas-Rhin

En tant qu’auteurs, compositeurs et/ou interprètes, les droits d’auteurs et les droits voisins peuvent être une source de revenus non négligeable à côté des revenus de la scène. Animée par le délégué régional de la SACEM, cette session d’information vous permettra de comprendre le fonctionnement des sociétés de répartition et de perception des droits (SRPD), telles que la SACEM pour les auteurs-compositeurs, ou encore l’Adami et la Spedidam pour les artistes et musiciens interprètes. Comment et à quel moment adhérer à l’une de ces sociétés ? Comment y déclarer ses œuvres pour les protéger et en collecter les droits ? Comment et sous quels délais est calculé le montant de vos versements ? Voici autant d’interrogations sur lesquelles vous pourrez enfin lever le voile.

Session d’information sur le milieu musical

Sélestat

