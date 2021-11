Bordeaux Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux/ED Bordeaux-Gironde Bordeaux, Gironde Session d’information “Bouger à l’étranger, c’est possible ?!” Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux/ED Bordeaux-Gironde Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Il existe de nombreux dispositifs pour partir à l’étranger. Les connais-tu ? Où trouver les infos ? Es-tu prêt à partir ? Faisons le point ensemble ! Infos, conseils, actus COVID19, retour d’expériences, Starter Pack voyageur…[BOUGER À L’ÉTRANGER, C’EST POSSIBLE !?,](https://www.facebook.com/events/548955462902475?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D) un atelier en présentiel pour faire le point sur tes envies de départ. Rdv le **mercredi 24 novembre 2021 à partir de 16h00** au centre **Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux**.

Entrée gratuite et sans inscription

Un atelier à Info Jeunes Bordeaux pour faire le point sur tes envies de départ à l’étranger. Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux/ED Bordeaux-Gironde 125, Cours Alsace et Lorraine Bordeaux Triangle d’Or Gironde

