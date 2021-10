Vion Notre-Dame-du-Chêne - Sanctuaire Sarthe, Vion Session : “Devenir familier de la parole de Dieu” Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire Vion Catégories d’évènement: Sarthe

Vion

Session : “Devenir familier de la parole de Dieu” Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire, 21 janvier 2022, Vion. Session : “Devenir familier de la parole de Dieu”

du vendredi 21 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022 à Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire

Weekend du 21 au 23 janvier au Sanctuaire Diocésain Notre-Dame du Chêne. Découvrir et développer quelques clés pour s’imprégner de la Parole de Dieu qui nourrit notre foi et nous rend forts. Frère Alain Dominique c.s.j. et un moine de Solesmes

Sur inscription

Thème : “Devenir familier de la parole de Dieu”. Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire 2 rue des Bleuets 72300 Vion Vion Sarthe

