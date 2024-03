Session de recrutement Bois des Lutins, J.O*. Déglingos / *Jobs Offers La Combe du Loup RD 518 – 38790 DIEMOZ Diémoz, vendredi 22 mars 2024.

Session de recrutement Bois des Lutins, J.O*. Déglingos / *Jobs Offers Une session de recrutement pas comme les autres pour tenter de rejoindre l’équipe 2024 du Bois des Lutins Diémoz ! Pas besoin de CV, viens juste jouer ! Vendredi 22 mars, 10h30 La Combe du Loup RD 518 – 38790 DIEMOZ

Début : 2024-03-22T10:30:00+01:00 – 2024-03-22T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-22T10:30:00+01:00 – 2024-03-22T12:30:00+01:00

Une session de recrutement original, mettant les compétences, la motivation et le sourire des candidats au centre de ses critères !

Joue en suivant ce lien « Inscription J.O*. Déglingos » pour tenter de gagner ta place pour les J.O*. Déglingos et décrocher le job de tes rêves sur un parc de loisirs nature et famillial.

Intégration et parcours de formation personnalisé tout au long de la saison !

La Combe du Loup RD 518 – 38790 DIEMOZ 38790 DIEMOZ Diémoz 38790 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

job dating tourisme