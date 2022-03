Session de prévention et moulages groupés pour protecteurs auditifs et Ear Monitors MJC Théâtre des Trois Vallées, 9 avril 2022, Palaiseau.

La MJC Théâtre des Trois Vallées et Earcare Développement, en partenariat avec Agi-son et son relais le RIF vous proposent une session de moulages groupés pour des protecteurs auditifs sur mesure avec filtres acoustiques. Cet événement s’inscrit dans la campagne nationale de prévention des risques auditifs d’AGI-SON et a pour objectif de proposer des protecteurs auditifs sur-mesure à des tarifs négociés, associés à des conseils de prévention et d’utilisation : 89 € TTC la paire de bouchons moulés au lieu de 175 € TTC prix tarif individuel. Ces protecteurs auditifs sont réalisés en silicone souple et munis de filtres acoustiques spécifiques pour la pratique et l’écoute de la musique et/ou le travail en industrie et environnements bruyants disponibles en 6 niveaux d’atténuation (au choix parmi -10, -15, -17, -20, -26 et -27 dB). Cette session vous permet également de vous équiper en In Ear Monitors et de bénéficier de tarifs privilégiés sur notre gamme Relief audio : [https://www.earcare.fr/relief-audio](https://www.earcare.fr/relief-audio) Vous pouvez dès à présent consulter les différentes préconisations ainsi que les fiches techniques sur notre site : [www.earcare.fr](http://www.earcare.fr) Informations pratiques : – Lieu : MJC Théâtre des Trois Vallées, Place de l’Hotel de Ville, Palaiseau 91120 – Date : Le samedi 9 avril à partir de 14h00 Inscription obligatoire via ce lien : [https://earcare.odoo.com/…/mjc-theatre-des…/register](https://earcare.odoo.com/…/mjc-theatre-des…/register) Contacts : [activites@mjcpalaiseau.com](mailto:activites@mjcpalaiseau.com) Pour plus d’infos sur les produits : [contact@earcare.fr](mailto:contact@earcare.fr)

Inscription obligatoire

En partenariat avec Agi-son et ses relais régionaux , nous organisons des sessions de réalisation d’empreintes groupées, pour protecteurs auditifs sur-mesure et in-ear monitors.

MJC Théâtre des Trois Vallées Place de l’Hôtel de Ville Palaiseau 91120 Palaiseau La Hunière Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T17:00:00