Le RIF et Earcare, en partenariat avec Agi-son vous proposent une session de moulages groupés pour des protecteurs auditifs sur mesure avec filtres acoustiques au Château de Morsang-Sur-Orge. Cet événement s’inscrit dans la campagne nationale de prévention des risques auditifs d’AGI-SON et a pour objectif de proposer des protecteurs auditifs sur-mesure à des tarifs négociés, associés à des conseils de prévention et d’utilisation : 89 € TTC la paire de bouchons moulés au lieu de 175 € TTC prix tarif individuel. Ces protecteurs auditifs sont réalisés en silicone souple et munis de filtres acoustiques spécifiques pour la pratique et l’écoute de la musique et/ou le travail en industrie et environnements bruyants disponibles en 6 niveaux d’atténuation (au choix parmi -10, -15, -17, -20, -26 et -27 dB). Cette session vous permet également de vous équiper en In Ear Monitors et de bénéficier de tarifs privilégiés sur notre gamme Relief audio : [[https://www.earcare.fr/relief-audio](https://www.earcare.fr/relief-audio)](https://www.earcare.fr/relief-audio) Vous pouvez dès à présent consulter les différentes préconisations ainsi que les fiches techniques sur notre site : [www.earcare.fr](http://www.earcare.fr) Informations pratiques : – Lieu : Rue Marceau, 91390 Morsang-Sur-Orge – Date : Le samedi 19 mars à partir de 14h00 Inscription obligatoire via ce lien : [[http://www.earcare.fr](http://www.earcare.fr)](http://www.earcare.fr)/…/le-rif-chateau-de…/register Contacts : [[charlotte@lerif.org](mailto:charlotte@lerif.org)](mailto:charlotte@lerif.org) Pour plus d’infos sur les produits : [[contact@earcare.fr](mailto:contact@earcare.fr)](mailto:contact@earcare.fr)

