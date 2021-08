Aix-en-Provence Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Session de musique irlandaise Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

le vendredi 3 septembre à 20:00

Une session irlandaise est une réunion de musicien-ne-s, pour converser et jouer de la musique traditionnelle irlandaise. La session est annoncée ouverte, tout-e musicien-ne peut se joindre aux autres pour jouer de la musique trad’ irlandaise. Chacun-e peut tour à tour lancer une mélodie ou une suite de mélodies. Que vous soyez musicien-ne ou pas, danseur-se ou pas, mélomane ou pas, vous êtes tous-tes les bienvenu-es !

Entrée libre

Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence

2021-09-03T20:00:00 2021-09-03T22:30:00

