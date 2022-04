Session de jeu avec Amelitha : Jouons tous ensemble à Rocket League Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

le dimanche 10 avril à 16:00

Habituée des jeux de combat, Amelitha sort de sa zone de confort, et vous propose de venir l’affronter sur Rocket League ! Alors à vos moteurs, ça va chauffer ! Amelitha est une joueuse compétitive de jeux de combat en situation de handicap moteur (paralysie du bras et de la main droite). Bien que ce style de jeu ne soit pas vraiment adapté à sa motricité, cela ne l’a jamais arrêtée ! Habituée des jeux de combat, Amelitha sort de sa zone de confort, et vous propose de venir l’affronter sur Rocket League ! Alors à vos moteurs, ça va chauffer ! PEGI 3 Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T16:00:00 2022-04-10T16:45:00

