Ménétréol-sous-Sancerre Ménétréol-sous-Sancerre Cher, Ménétréol-sous-Sancerre Session de danses traditionnelles Ménétréol-sous-Sancerre Ménétréol-sous-Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Ménétréol-sous-Sancerre

Session de danses traditionnelles Ménétréol-sous-Sancerre, 11 décembre 2021, Ménétréol-sous-Sancerre. Session de danses traditionnelles Ménétréol-sous-Sancerre

2021-12-11 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-11 18:00:00 18:00:00

Ménétréol-sous-Sancerre Cher Ménétréol-sous-Sancerre 15 EUR 15 15 Session de danses traditionnelles animée par Edith MARICOT

Répertoire des bals folk Centre France

Tous niveaux Session de danses traditionnelles marie.raffestin@orange.fr https://la-marivole.pagesperso-orange.fr/index.html Session de danses traditionnelles animée par Edith MARICOT

Répertoire des bals folk Centre France

Tous niveaux (c) La Marivole

Ménétréol-sous-Sancerre

dernière mise à jour : 2021-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Ménétréol-sous-Sancerre Autres Lieu Ménétréol-sous-Sancerre Adresse Ville Ménétréol-sous-Sancerre lieuville Ménétréol-sous-Sancerre