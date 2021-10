Session de 4 ateliers Bébé Signe La Troisième Place, 6 novembre 2021, Roubaix.

du samedi 6 novembre au samedi 4 décembre à La Troisième Place

Session de 4 ateliers : **Les samedis 06, 20, 27 novembre et 04 décembre de 10h à 11h** **COMMENT SE DEROULENT LES ATELIERS ?** Les ateliers sont des ateliers parents-enfants ludiques. Vous découvrirez les signes utiles dans votre quotidien au travers des livres, des jeux et des comptines. Les ateliers sont conviviaux et participatifs. Ils durent environ 1 heure, en compagnie de 6 familles maximum. Chaque atelier abordera un thème différent : • le quotidien de bébé • les activités • l’environnement de bébé • les émotions ​​Les ateliers sont conçus pour fonctionner par quatre. Pour avoir la base des signes, il est important de participer aux quatre ateliers. ​Après chaque atelier, vous recevez une fiche récapitulative des signes et des comptines signées, vus lors de l’atelier, pour faciliter la mémorisation. LIEU : La Troisième Place (Espace Grand Rue à Roubaix) Inscription : [www.ilsuffira1signe.fr](http://www.ilsuffira1signe.fr)

80 € par famille (bébé et ses parents), 5 € par enfant supplémentaire et par atelier

Ateliers ludiques où vous apprendrez les signes qui permettront à votre bébé de communiquer ses envies et ses besoins avant de savoir parler.

La Troisième Place 21 bis Grand Rue 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord



