Session d'ateliers de danses de bal musette Mercredis d'Alésia Paris

Paris Session d’ateliers de danses de bal musette Mercredis d’Alésia Paris, 4 octobre 2023, Paris. Du mercredi 04 octobre 2023 au mercredi 18 octobre 2023 :

mercredi

de 20h30 à 20h30

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant Réservation souhaitable Série de 3 ateliers pour apprendre les danses de bal musette. L’occasion de faire le tour de ces danses et de voir les éléments de guidage et des spécificités de chaque danse. Nous verrons : marche, paso-doble, tango, foxtrot, java, valse, boléro Dans le cadre des Mercredis d’Alésia nous vous proposons une session de 3 ateliers de danses de bal musette. Ces ateliers auront lieu les 4, 11 et 18 octobre 2023 de 20h30 à 22H30 à proximité du métro Alésia Paris 14. Nous verrons les principaux éléments de guidage et les bases des principales danses pratiquées dans les bals musette et les bals rétro : marche, paso-doble, tango, foxtrot, java, valse, boléro Plus d’informations Mercredis d’Alésia 5, rue du Moulin Vert 75014 Paris Contact : https://paribal.fr/les-mercredis-dalesia-2023-2024/ +33615778935 paribal@coindesdanseurs.fr https://www.facebook.com/paribal.danse https://www.facebook.com/paribal.danse https://forms.gle/AKLFhAtytyzonWhXA

Mercredis d'Alésia 5, rue du Moulin Vert 75014 Paris

