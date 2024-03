Session culturelle #8 It was all a dream Pôle Sportif & Culturel Maurice Ravailhe Seignosse, vendredi 12 avril 2024.

Session culturelle #8 Théâtre

Cie L’Eté des Sauvages

Venez passer la nuit avec la compagnie, au milieu d’une scène de théâtre ! Textes dansés, chuchotés, joués… C’est la nuit de toutes les surprises. Matériel obligatoire un sac de couchage, un pyjama et quelques rêves en tête… À ne pas rater !

Vendredi 12 avril à 20h, Mur à gauche au Pôle Maurice Ravailhe, à Seignosse Bourg.

Public 12 ans et +

Tarifs :

– Adulte 12€

– De 12 à 17 ans 8€

– Moins de 12 ans 5€

– Détenteur du Pass Jeunes Seignosse 5€

Billetterie :

– en ligne www.seignosse.fr/billetterie/

– sur place 30 min avant le début du spectacle (espèces/chèque)

Organisé par la Ville de Seignosse. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:00:00

fin : 2024-04-12

Pôle Sportif & Culturel Maurice Ravailhe Mur à gauche

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

