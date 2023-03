Session culturelle #7 – No Man’s Land Parc du Stade Gilles Hiriart Seignosse Catégories d’Évènement: Landes

Seignosse

Session culturelle #7 – No Man’s Land Parc du Stade Gilles Hiriart, 28 avril 2023, Seignosse . Session culturelle #7 – No Man’s Land Avenue du Parc des Sports Parc du Stade Gilles Hiriart Seignosse Landes Parc du Stade Gilles Hiriart Avenue du Parc des Sports

2023-04-28 – 2023-04-28

Parc du Stade Gilles Hiriart Avenue du Parc des Sports

Seignosse

Landes Session culturelle #7 : Danse

No Man’s Land, par la compagnie Daruma. Vendredi 28 avril à 20h, Parc du Stade Gilles Hiriart.

Public : 7 ans et + Les sessions culturelles continuent à Seignosse. Trois hommes, trois danseurs, oscillent sans cesse entre sensualité, fragilité, douceur, colère ou force brute. Délimiter des frontières comme limites spatiales, imaginer des surfaces mobiles entre soi et les autres, se dévoiler pour exister pleinement. Au croisement de la danse hip hop et de la danse contemporaine. Tarifs :

– Adulte : 12€

– De 12 à 17 ans : 8€

– Moins de 12 ans : 5€

– Détenteur du Pass Jeunes Seignosse : 5€ Billetterie :

– en ligne : www.seignosse.fr/billetterie/

– sur place 30 min avant le début du spectacle (espèces/chèque) A l’issue du spectacle, le public est invité à partager un moment d’échange avec les artistes.

Organisé par la Ville de Seignosse. Session culturelle #7 : Danse

No Man’s Land, par la compagnie Daruma.

Vendredi 28 avril à 20h, Parc du Stade Gilles Hiriart.

Les sessions culturelles continuent à Seignosse. Trois hommes, trois danseurs, oscillent sans cesse entre sensualité, fragilité, douceur, colère ou force brute. ©Fanny Reuillard © Alain Epaillard

Parc du Stade Gilles Hiriart Avenue du Parc des Sports Seignosse

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Seignosse Autres Lieu Seignosse Adresse Seignosse Landes Parc du Stade Gilles Hiriart Avenue du Parc des Sports Ville Seignosse Departement Landes Lieu Ville Parc du Stade Gilles Hiriart Avenue du Parc des Sports Seignosse

Seignosse Seignosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/seignosse /

Session culturelle #7 – No Man’s Land Parc du Stade Gilles Hiriart 2023-04-28 was last modified: by Session culturelle #7 – No Man’s Land Parc du Stade Gilles Hiriart Seignosse 28 avril 2023 Avenue du Parc des Sports Parc du Stade Gilles Hiriart Seignosse Landes Landes Parc du Stade Gilles Hiriart Seignosse

Seignosse Landes