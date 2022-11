Session culturelle #6 – B.A.K Seignosse Seignosse Catégories d’évènement: Landes

Landes Seignosse Session culturelle #6 : Théâtre

B.A.K, par la compagnie Hecho en casa. Vendredi 17 mars à 20h, Salle de réception du Pôle Maurice Ravailhe.

Public : 7 ans et + Les sessions culturelles continuent à Seignosse. Voici trois portraits féminins, pleins de poésie amère, sucrée, salée… autour du thème de la famille. Rencontrez Blanche, Armelle et Zilda ; retraitée, gardienne de phare et adolescente cherchant sa place. Ovationné au festival d’Avignon en juillet 2022, ce spectacle arrive à Seignosse et vous plaira assurément. Tarifs :

– Adulte : 12€

– De 12 à 17 ans : 8€

– Moins de 12 ans : 5€

– Détenteur du Pass Jeunes Seignosse : 5€ Billetterie :

– en ligne : www.seignosse.fr/billetterie/

– sur place 30 min avant le début du spectacle (espèces/chèque) A l’issue du spectacle, le public est invité à partager un moment d’échange avec les artistes.

