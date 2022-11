Session culturelle #5 – On reste ensemble

On reste ensemble, par la compagnie L’Été des Sauvages. Vendredi 24 février à 20h, Le Tube, Seignosse océan.

Public : 8 ans et + Les sessions culturelles continuent à Seignosse. Entre rêve et fragilité, voilà l’histoire d’une rencontre : celle de deux âmes à réparer qui s’apprivoisent autour de chamallows grillés.

Monologue pour une comédienne et une danseuse, ce spectacle vivant allie danse, théâtre, musique et vidéo. Tarifs :

– Adulte : 12€

– De 12 à 17 ans : 8€

– Moins de 12 ans : 5€

– Détenteur du Pass Jeunes Seignosse : 5€ Billetterie :

– en ligne : www.seignosse.fr/billetterie/

– sur place 30 min avant le début du spectacle (espèces/chèque) A l’issue du spectacle, le public est invité à partager un moment d’échange avec les artistes.

