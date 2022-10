Session culturelle #3 – MOKA Seignosse Seignosse Catégories d’évènement: Landes

Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Salle de réception Seignosse Landes Salle de réception Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe

Landes Session culturelle #3 : Concert

MOKA. Vendredi 9 décembre, à 20h, à la salle de réception du Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe.

Public : 6 ans et + Les sessions culturelles reprennent à Seignosse. MOKA est un duo seignossais qui compose ses propres titres et revisite sans cesse les standards de la variété française et anglo-saxonne.

Chaque chanson que Sophie et Martin reprennent devient un peu la leur tant ils se l’approprient. Tarifs :

– Adulte : 12€

– De 12 à 17 ans : 8€

– Moins de 12 ans : 5€

– Détenteur du Pass Jeunes Seignosse : 5€ Billetterie :

– en ligne : www.seignosse.fr/billetterie/

– sur place 30 min avant le début du spectacle (espèces/chèque) A l’issue du spectacle, le public est invité à partager un moment d’échange avec les artistes.

