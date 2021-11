Montigny-le-Bretonneux Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Session-concert / scène ouverte Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Session-concert / scène ouverte Médiathèque du Canal, 11 décembre 2021, Montigny-le-Bretonneux. Session-concert / scène ouverte

Médiathèque du Canal, le samedi 11 décembre à 17:00

Des rendez-vous musicaux originaux pour découvrir des styles de musique et de nouveaux talents. _Tout public_ _Durée : 1h30_ _Entrée libre_

Entrée libre

Scène ouverte et carte blanche offerte à des musiciens locaux ou à des groupes amateurs. Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Yvelines

2021-12-11T17:00:00 2021-12-11T18:30:00

