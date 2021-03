Amiens Teams Amiens, Somme Session Co-Innover Teams Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Session Co-Innover Teams, 6 avril 2021-6 avril 2021, Amiens. Session Co-Innover

Teams, le mardi 6 avril à 09:30 événement uniquement accessible aux membres du Club

Co-innover entre corporate Teams Teams Amiens Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-06T09:30:00 2021-04-06T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Teams Adresse Teams Ville Amiens