Session bluegrass old time au Ch’ty Coz Bulat-Pestivien Bulat-Pestivien Bulat-Pestivien Catégories d’évènement: Bulat-Pestivien

Côtes-d'Armor

Session bluegrass old time au Ch’ty Coz Bulat-Pestivien, 8 janvier 2023, Bulat-Pestivien Bulat-Pestivien. Session bluegrass old time au Ch’ty Coz 1 Lieu-dit Plassen Ar Skol Ch’ty Coz Bulat-Pestivien Côtes-d’Armor Ch’ty Coz 1 Lieu-dit Plassen Ar Skol

2023-01-08 14:00:00 – 2023-01-08 19:00:00

Ch’ty Coz 1 Lieu-dit Plassen Ar Skol

Bulat-Pestivien

Côtes-d’Armor Bulat-Pestivien À vos agendas ! Dimanche 8 janvier, c’est la musique traditionnelle américaine qui va investir le hangar du Ch’ty Coz avec une jam session sous le signe du Bluegrass et old time. Cette musique country qui fleure bon les grands espaces est magnifiée par ces instruments iconiques comme le banjo, la mandoline ou le fiddle. A l’écoute on se sent automatiquement bien et léger, bercé par des mélodies aux accents folk. Moment festif et participatif. L’occasion pour les musiciens passionnés de jouer en groupe tout en faisant “swinguer” le public ! chtycoz@orange.fr +33 2 96 45 75 74 Ch’ty Coz 1 Lieu-dit Plassen Ar Skol Bulat-Pestivien

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bulat-Pestivien, Côtes-d'Armor Autres Lieu Bulat-Pestivien Adresse Bulat-Pestivien Côtes-d'Armor Ch'ty Coz 1 Lieu-dit Plassen Ar Skol Ville Bulat-Pestivien Bulat-Pestivien lieuville Ch'ty Coz 1 Lieu-dit Plassen Ar Skol Bulat-Pestivien Departement Côtes-d'Armor

Session bluegrass old time au Ch’ty Coz Bulat-Pestivien 2023-01-08 was last modified: by Session bluegrass old time au Ch’ty Coz Bulat-Pestivien Bulat-Pestivien 8 janvier 2023 1 Lieu-dit Plassen Ar Skol Ch'ty Coz Bulat-Pestivien Côtes-d'Armor Bulat-Pestivien Côtes-d'Armor Bulat-Pestivien Côtes-d’Armor

Bulat-Pestivien Bulat-Pestivien Côtes-d'Armor